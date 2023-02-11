Британский режиссер Хью Хадсон умер на 87-м году жизни

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Британский кинорежиссер Хью Хадсон скончался на 87-м году жизни в Лондоне. Об этом сообщила его семья.

— Хью Хадсон, 86 лет, любимый муж и отец, умер в больнице Чаринг Кросс 10 февраля 2023 года после непродолжительной болезни. Он был больше всего известен как режиссер, получивший премию «Оскар» за фильм «Огненные колесницы», — цитирует заявление семьи телеканал Sky News.

Кинокартина Хадсона получила награду за лучший фильм, лучший сценарий, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек. За эту картину режиссер получил премию «Золотой глобус», три британские премии БАФТА и два приза Каннского кинофестиваля.