Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
Приметы и советы
Народный календарь. Как узнать 14 февраля, каким будет муж Народный календарь. Почему нельзя лгать 13 февраля Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье Народный календарь. Как 11 февраля сделать мужа более ласковым Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье
Британский режиссер Хью Хадсон умер на 87-м году жизни
Британский кинорежиссер Хью Хадсон скончался на 87-м году жизни в Лондоне. Об этом сообщила его семья.
— Хью Хадсон, 86 лет, любимый муж и отец, умер в больнице Чаринг Кросс 10 февраля 2023 года после непродолжительной болезни. Он был больше всего известен как режиссер, получивший премию «Оскар» за фильм «Огненные колесницы», — цитирует заявление семьи телеканал Sky News.
Кинокартина Хадсона получила награду за лучший фильм, лучший сценарий, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек. За эту картину режиссер получил премию «Золотой глобус», три британские премии БАФТА и два приза Каннского кинофестиваля.
Эксклюзивы
Наши бренды могут еще больше: какие перспективы у отечественного рынка «Колебания давления и температуры»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных Нарушение походки и асимметрия лица: остеопат Евдокимов назвал явные симптомы инсульта «Одиночество не порок»: как человеку без пары провести День всех влюбленных Дворец, похожий на сон: самые дорогие и необычные особняки столицы
Приметы и советы
Народный календарь. Как узнать 14 февраля, каким будет муж Народный календарь. Почему нельзя лгать 13 февраля Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье Народный календарь. Как 11 февраля сделать мужа более ласковым Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье
Проще, чем кажется