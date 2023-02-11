Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Британский режиссер Хью Хадсон умер на 87-м году жизни

Лейла Алиева
Общество
Британский режиссер Хью Хадсон умер на 87-м году жизни
Фото: YouTube / SofiaFilmFestival

Британский кинорежиссер Хью Хадсон скончался на 87-м году жизни в Лондоне. Об этом сообщила его семья.

— Хью Хадсон, 86 лет, любимый муж и отец, умер в больнице Чаринг Кросс 10 февраля 2023 года после непродолжительной болезни. Он был больше всего известен как режиссер, получивший премию «Оскар» за фильм «Огненные колесницы», — цитирует заявление семьи телеканал Sky News.

Кинокартина Хадсона получила награду за лучший фильм, лучший сценарий, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек. За эту картину режиссер получил премию «Золотой глобус», три британские премии БАФТА и два приза Каннского кинофестиваля.

Смерть Великобритания Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте