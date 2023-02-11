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Роль западных стран должна заключаться не только в поставках военной техники украинской стороне на бесплатной основе, они также должны иметь право участвовать в будущих переговорах об урегулировании существующего кризиса. Об этом в субботу, 11 февраля, написал в своей статье для британской газеты The Times обозреватель Мэттью Пэррис.

— Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому заказывать музыку, — заявил автор.

В своей статье Пэррис назвал некорректными призывы к принятию решения о дипломатическом разрешении существующего конфликта исключительно украинской стороной. У западных государств имеется собственный интерес в определении параметров мирного договора, выразил мнение колумнист.

Он также отметил, что в ближайшем будущем наступит время, когда украинские и российские власти сядут за стол переговоров, однако в урегулировании кризиса примет участие и третья сторона. В заключение Пэррис добавил, что это будет западная коалиция, «возглавляемая президентом США».

До этого заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом, но без предварительных условий.