Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с предстоящим снегопадом. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, — рассказал он.

По мере выпадения снега городские службы будут проводить механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» горожан призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями. Автовладельцам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Согласно прогнозу российского Гидрометцентра, в субботу, 11 февраля, в столице ожидается облачная погода, снег и местами метель. Синоптики также спрогнозировали ветер юго-западного направления, который будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду.