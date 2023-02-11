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Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе

Евгений Жуков

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Ситуация в Донбассе
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Американский экс-разведчик обвинил США в военных преступлениях в Донбассе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Военно-политическое руководство Соединенных Штатов напрямую замешано в военных преступлениях на Украине. Об этом в субботу, 11 февраля, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, недавняя информация о том, что Пентагон координирует удары украинской армии из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским позициям, делают страну виновной в преступлениях против гражданского населения.

— HIMARS используется для атаки больниц, школ, гражданских зданий, что означает, что американский персонал выбирает цели, поражение которых представляет собой военное преступление, — отметил экс-разведчик.

Риттер также напомнил, что до этого американские и другие западные средства массовой информации обвиняли Вооруженные силы Украины в обстрелах гражданских объектов. Теперь же, когда раскрыта роль Вашингтона в этих действиях, администрации президента угрожают политические проблемы.

До этого генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что Киев получает информацию о будущих операциях России от вражеской агентуры, перехвата и космической разведки, используя как свои ресурсы, так и помощь западных стран.

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