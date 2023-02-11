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Премьер Грузии обвинил Киев в желании втянуть страну в конфликт на Украине

Александр Афонин
В мире
Премьер Грузии обвинил Киев в желании втянуть страну в конфликт на Украине
Фото: Unsplash

Украинское правительство пытается втянуть Грузию в конфликт против России, однако Тбилиси предпринимает все необходимое, чтобы не допустить этого. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в субботу, 11 февраля.

— Мы услышали прямые заявления представителей украинской власти. Их целью было открытие второго фронта, — сказал он.

По словам Гарибашвили, провокации в адрес Грузии не останавливаются. Несмотря на это, правительство предприняло все необходимые действия, чтобы страна не прошла самое тяжелое для нее испытание, передает радио Sputnik Грузия.

С инициативой открыть «второй фронт» в Грузии одним из первых выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, подобное решение «очень помогло бы украинской стороне».

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Грузия имеет давние территориальные споры с Россией. Тем не менее открытый военный конфликт между странами возможен только в том случае, если кто-то гарантирует Тбилиси победу в нем или окажет сильное давление.

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