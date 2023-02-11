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Главком ВСУ заявил, что Россия использует надводные дроны

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Главком ВСУ заявил, что Россия использует надводные дроны
Фото: Unsplash

Россия при проведении специальной военной операции якобы применяет морские надводные дроны. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

— Поделился (с Милли — прим. «ВМ») обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море, — цитирует Залужного РБК.

Кроме того, на переговорах с Милли обсуждалась ситуация вокруг Артемовска. Залужный обозначил самые напряженные для ВСУ направления спецоперации, среди которых Донецкая область, Угледар и Марьинка.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что стагнация на Украине неизбежна, так как основные потери оппонента «произойдут на Донецком направлении». Эксперт добавил, что дальнейший ход военных действий сейчас зависит не столько от политиков, которые только и успевают отказываться от двусторонних переговоров.

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