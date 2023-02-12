Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывший командир «Азова» Жорин заявил, что в Артемовске ВСУ «теряют лучших»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший командир «Азова» Жорин заявил, что в Артемовске ВСУ «теряют лучших»
Фото: gur.gov.ua

Экс-командир украинского националистического батальона «Азов»* Максим Жорин рассказал, что в Артемовске ВСУ «теряют лучших».

— Внимание и большинство сил сейчас враг перенес непосредственно на сам город. Пытаются продвигаться по территориям частного сектора, промышленной зоны. Тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема — самые боеспособные подразделения армии теряют лучших своих бойцов, — цитирует его украинское издание «Страна.ua».

Жорин отметил, что никакие танки и самолеты не смогут компенсировать украинской армии потерю тех военных, которые погибают в данном районе, сообщает РИА Новости.

Россия при проведении спецоперации якобы применяет морские надводные дроны. Об этом 11 февраля сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Кроме того, на переговорах с Милли обсуждалась ситуация вокруг Артемовска. Залужный обозначил самые напряженные для ВСУ направления спецоперации, среди которых Донецкая область, Угледар и Марьинка.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Украина Спецоперации Армия Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Все мнения
О проекте