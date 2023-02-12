Бывший командир «Азова» Жорин заявил, что в Артемовске ВСУ «теряют лучших»
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Экс-командир украинского националистического батальона «Азов»* Максим Жорин рассказал, что в Артемовске ВСУ «теряют лучших».
— Внимание и большинство сил сейчас враг перенес непосредственно на сам город. Пытаются продвигаться по территориям частного сектора, промышленной зоны. Тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема — самые боеспособные подразделения армии теряют лучших своих бойцов, — цитирует его украинское издание «Страна.ua».
Жорин отметил, что никакие танки и самолеты не смогут компенсировать украинской армии потерю тех военных, которые погибают в данном районе, сообщает РИА Новости.
Россия при проведении спецоперации якобы применяет морские надводные дроны. Об этом 11 февраля сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Кроме того, на переговорах с Милли обсуждалась ситуация вокруг Артемовска. Залужный обозначил самые напряженные для ВСУ направления спецоперации, среди которых Донецкая область, Угледар и Марьинка.
* Запрещенная в России террористическая организация.