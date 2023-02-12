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Мужчина попал под поезд на станции «Трикотажная» МЦД-2

Евгений Белоусов
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Мужчина попал под поезд на станции «Трикотажная» МЦД-2
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Трикотажная Карта всех событий

Электричка сбила мужчину на станции «Трикотажная» второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 12 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», сейчас пострадавшего достали из-под платформы, его осматривают врачи. Сбившая мужчину электричка следовала в сторону центра.

Другой аналогичный инцидент произошел недавно на западе Москвы. Под поезд попала 14-летняя девочка. Подросток выжил и был госпитализирован.

Два других похожих случая произошли в один день в Подмосковье. На разных направлениях Московской железной дороги мужчины попали под железнодорожные составы. Оба погибли.

До этого на железнодорожном перегоне между станциями Шатура и Кривандино под колеса поезда попали три человека, один из них погиб и еще двое пострадали.

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