Серию встреч с командой приложения вертикальных видео проведут для школьников столицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Для учеников медиаклассов столичных школ организовали серию встреч с командой платформы вертикальных видео. Ребят познакомят со спецификой работы технологического стартапа. Об этом в воскресенье, 12 февраля, рассказала заместитель главы столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

— По новому стандарту предпрофессионального образования, который мы будем реализовывать с нового учебного года, такие встречи станут обязательным элементом всех программ обучения — от инженерных до спортивных классов, — заявила она.

По словам Киселевой, первая экскурсия в офис платформы вертикальных видео уже состоялась. На ней школьники встретились с создателями приложения, QA-инженерами и маркетологами. Кроме того, ребята побывали на мастер-классе блогера, спортсмена и амбассадора сервиса Саши Стоуна.

Медиаклассы в московских школах работают уже второй год. Сегодня они есть в 155 образовательных учреждениях, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что в столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения.

При разработке нового стандарта специалисты применяли ряд подходов для углубленного изучения предметов. Благодаря этому школьники смогут получить первую специальность уже в 10–11-х классах.