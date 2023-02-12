Вебинар по защите от телефонных мошенников подготовили для москвичей

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Вебинар, на котором расскажут, как защититься от телефонных мошенников, состоится 15 февраля. Его проведут специалисты столичного департамента информационных технологий и главного управления МВД Росси по городу. Об этом в воскресенье, 12 февраля, рассказали в пресс-службе департамента.

— На вебинаре горожане смогут узнать, как определить, кто им звонит — мошенник или сотрудник МВД, а также научатся защищаться от такого типа мошенничества, — говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что в последние месяцы подобные звонки поступают горожанам все чаще. Мошенники представляются сотрудниками различных правоохранительных органов и выманивают у людей деньги.

Начало вебинара — в 12:00. Чтобы подписаться на рассылку с информацией о предстоящих вебинарах, нужно зарегистрироваться на сайте онлайн-проекта «Перезвони сам». Ссылка на трансляцию придет на электронную почту, указанную при регистрации, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники стали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых людей.

Одним из самых популярных видов дистанционного мошенничества в столице является обман пользователей с помощью сайтов-двойников популярных торговых интернет-площадок. О том, как не стать жертвой мошенников, рассказал заместитель начальника 8-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Виталий Кравцов на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы».