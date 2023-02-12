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В России зафиксировали минимальное количество смертей от COVID за сутки с 2020 года

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России зафиксировали минимальное количество смертей от COVID за сутки с 2020 года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России зафиксировали 31 смерть из-за коронавируса за сутки — это самый низкий показатель с 15 апреля 2020 года. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего за сутки в стране зафиксировали 12 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 689 человек, что на 50,5 процента меньше по сравнению с 11 февраля.

В России зафиксировали минимальное количество смертей от COVID за сутки с 2020 года Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

Кроме того, за указанный период после прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 6805 пациентов, отмечается на портале.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что россияне могут заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая наблюдаемый в настоящее время в стране подъем заболеваемости COVID-19 и гриппа.

В России снова растет число заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.

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