Фото: Unsplash

Великобритания не может руководить силами быстрого реагирования НАТО из-за плачевного состояния армии, а также нехватки боеприпасов из-за поставок на Украину. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Daily Mail.

— Есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством боезарядов и других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину, — цитирует издание чиновника из британского Минобороны.

Аналитик по вопросам обороны Фрэнсис Тьюза добавил, что армия Великобритании совершенно разбита. Ей не хватает ни ресурсов, ни личного состава. Чтобы скрыть это, армия пытается сделать вид, что подразделение может каким-то образом одновременно выполнять несколько задач или миссий.

По этой причине Лондон неофициально обратился к бундесверу с просьбой продолжить командование, так как Великобритания не сможет в течение нескольких дней предоставить минимум пять тысяч солдат, передает Daily Mail.

До этого один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей для ВСУ. В Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству.

Газета Wall Street Journal заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по поводу поставок истребителей Киеву.