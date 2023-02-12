Путин отметил героизм морских пехотинцев в ходе СВО

Фото: Администрация президента РФ

Морские пехотинцы проявляют большой героизм, выполняя поставленные задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин по окончании заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

— Пехота морская работает... прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота, — сказал Путин.

Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» со словами главы государства выложил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

До этого Путин заявил, что победа России в специальной военной операции неизбежна. По мнению лидера, это обеспечивает сплоченность народа, а также мужество российских солдат в зоне СВО и работа оборонно-промышленного комплекса.

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