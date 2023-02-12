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Путин отметил героизм морских пехотинцев в ходе СВО

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин отметил героизм морских пехотинцев в ходе СВО
Фото: Администрация президента РФ

Морские пехотинцы проявляют большой героизм, выполняя поставленные задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин по окончании заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

— Пехота морская работает... прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота, — сказал Путин.

Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» со словами главы государства выложил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

До этого Путин заявил, что победа России в специальной военной операции неизбежна. По мнению лидера, это обеспечивает сплоченность народа, а также мужество российских солдат в зоне СВО и работа оборонно-промышленного комплекса.

В Сети появились первые кадры работы новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне СВО. Что это за боевая машина и в чем ее уникальность, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

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