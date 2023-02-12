Минобороны сообщило об уничтожении цехов по сборке техники ВСУ в Харькове

Фото: Минобороны РФ

Российские войска поразили цеха по сборке бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные на территории «Завода имени Малышева» в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 12 февраля.

— В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода им. Малышева», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области были сбиты 17 украинских беспилотников. А на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили гаубицы «Гвоздика» и «Акация», а также американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

12 февраля стало известно, что на Донецком направлении российские войска уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и самоходную гаубицу М109 Paladin. В результате ударов авиации и огня артиллерии потери личного состава украинской армии составили свыше 250 человек.