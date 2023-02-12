Около 1,4 миллиона пассажиров перевезли ночные маршруты в Москве в 2022 году

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В прошлом году ночные маршруты общественного транспорта перевезли около 1,4 миллиона пассажиров, что на 72 тысячи больше, чем в 2021-м. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Около 1,4 миллиона пассажиров перевезли ночные маршруты в 2022 году. Это на 72 тысячи больше, чем в 2021-м, — говорится в сообщении.

По итогам 2022 года наиболее популярным оказался автобус м40, который перевез более 160 тысяч человек. Его маршрут проходит через девять районов в трех округах города.

С его помощью пассажиры могут добраться в ночные часы до 13 линий метро, первого и второго направления МЦД, а также монорельса, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе в настоящее время доступно 16 ночных маршрутов, которые проходят через различные транспортные объекты. Так, 14 из них позволяют жителям и гостям столицы проехать из удаленных районов в центр Москвы.