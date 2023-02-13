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Охранник бара выстрелил в голову дебоширу из «травмата» в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Охранник бара выстрелил в голову дебоширу из «травмата» в центре Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Двое клиентов одного из столичных баров пострадали в ходе конфликта с охранником заведения. Мужчина выстрелил в голову одному из них из травматического пистолета.

Инцидент произошел на Пятницкой улице вечером в воскресенье, 12 февраля.

В отделение полиции обратился товарищ пострадавшего. Двое мужчин 36 и 40 лет, которые проживают в Подмосковье, поругались с охранником бара. Расценив поведение дебоширов как угрозу, он сначала распылил на них перцовый баллончик, а затем выстрелил в голову одному из мужчин из «травмата».

Прибывшие на место происшествия полицейские вызвали скорую помощь. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, потом их доставили в больницу для дальнейшего обследования, сообщает РЕН ТВ.

6 февраля сообщалось, что в подмосковном Подольске мужчина, который до смерти избил прохожего, дал признательные показания. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, что только один из двух задержанных наносил удары погибшему, а второй стоял рядом.

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