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Запад проиграл экономическую схватку с РФ. Такое мнение высказал обозреватель Анджей Щесняк в публикации для польского издания Myśl Polska.

Он отметил, что западные страны двинулись на Россию, нанося рекордное число ударов по всем экономическим направлениям. Были введены 11 тысяч новых санкций, при этом общее количество рестрикций достигло рекордных 13,7 тысячи.

— Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику, но Россия выдержала такой мощный удар, — написал журналист.

По его словам, РФ достигла отличных результатов в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». Речь идет о разнице между деньгами, которые поступают в Россию, и средствами, которые уходят из нее в результате торговли, инвестиций и разных оплат. Данный баланс в прошлом году был сенсационным — РФ зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов.

Щесняк заявил, что экономический блицкриг Запада против России полностью провалился.

— Побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов, — заключил обозреватель в статье.

Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, но ее экономика — одна из самых определяющих в мире. Об этом сообщила венгерский президент Каталин Новак.