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Несокрушимые: названы три знака зодиака, способные выдержать что угодно

Юлия Курганова
Общество
Несокрушимые: названы три знака зодиака, способные выдержать что угодно
Фото: shutterstock

Астролог Наталья Барская отметила, что в условиях современного мира важно иметь твердую волю, закалку и ментальную стойкость. Это помогает пережить любые проблемы достойно, не потерять себя и не упасть духом. Некоторым людям приходится выработать эти качества в себе, а другие имеют их от природы. По словам специалиста, огненные знаки зодиака обладают настоящей стойкостью.

Овен привык набивать шишки и извлекать уроки из своего опыта. Это бесстрашные люди, которые не будут отсиживаться в стороне в сложные времена. Если нужно, то они полезут в драку, рискнут жизнью и здоровьем. А потому к зрелости Овны уже перестают чего бы то ни было бояться. Они готовы к ударам судьбы, потому как знают, что переживут их. Можно сказать, что Овны — одни из лучших выживальщиков, причем даже в условиях дикой среды.

Львы — доблестные рыцари и воины по натуре, они с достоинством принимают испытания как ментального, так и физического плана. Помогает им в этом мысль о награде в виде всеобщего внимания, славы и похвалы. Бывает и так, что испытания связаны с возросшей популярностью. Но Лев готов их переносить, ведь он не может обходиться без почитателей его достоинств и талантов. Окружающие являются прекрасным стимулом для его личностных успехов.

Стрельцы — настоящие универсальные солдаты. Они умеют быстро и качественно обрабатывать информацию, легко решаются на поступок, интуитивно делают правильный выбор, могут, когда нужно, выключить эмоции и включить холодный рассудок. Это незаменимые качества знака, которые помогают ему переносить все что угодно. Несокрушимые Стрельцы при этом очень жизнерадостны и позитивны, ведь хорошо знают, что жизнь — это не черные и белые полосы, а настоящая цветная радуга, сообщается на портале Rsute.

Таролог Екатерина Сбитенькова назвала знаки зодиака, которым нужно быть осторожными в середине февраля.

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