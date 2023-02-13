«Просто сдайте Зеленского»: британцы признали неизбежность поражения Украины

Фото: president.gov.ua

Читатели британского издания The Daily Mail отреагировали на публикацию о жестком послании от России Европе. Они высказали свое мнение в комментариях к статье.

Издание разместило материал, где сказано, что 10 февраля Россия ракетными ударами по украинским объектам энергетики и инфраструктуры отправила Европе жесткое послание на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках истребителей для Вооруженных сил Украины.

«Больше никаких поставок оружия. Нужно закончить конфликт», — призвал пользователь Deltaforce2014.

«Наших истребителей на Украине не будет. Зеленский и его команда должны это понимать. Или стол переговоров, или капитуляция», — написал читатель под ником Mpenda Haki.

«Украина никогда не сможет победить Россию», — поддержал предыдущего пользователя BStaple.

«Просто сдайте Зеленского. Поражение Украины неизбежно», — заявил Prosperity4L.

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского показало его отчаяние. Такое мнение высказал обозреватель Брендан Коул в публикации для американской газеты Newsweek.