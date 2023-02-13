Главные новости к утру 13 февраля

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Заключению перемирия между Москвой и Киевом весной 2022 года помешал Запад. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы сказал, что власть не может быть парализована. Он сообщил, что «страна находится на грани конституционного и социального коллапса».

Конгрессмен Джек Бергман сообщил, что военные Соединенных Штатов перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой.

В случае, если ВСУ будут поражены российскими войсками, Польша вступит в прямое вооруженное столкновение с РФ. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

Глава североамериканского командования ПВО Глен ван Херк не исключил, что сбитые в небе над Соединенными Штатами летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. Он подчеркнул, что окончательное заключение на этот счет должны дать разведслужбы.