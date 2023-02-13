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Количество погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до 14 человек

Араз Салехов
Происшествия
Количество погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до 14 человек
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В результате частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске погибли 14 человек. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Четырнадцать человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким, — сказал он.

В общей сложности спасатели вытащили 14 человек в зоне разрушений, десятки жильцов были эвакуированы из здания, цитирует Травникова РИА Новости.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в одной из квартир жилого дома № 39 по Линейной улице в Новосибирске утром в четверг, 9 февраля. В результате хлопка произошло частичное обрушение подъезда. Для разбора завалов было привлечено 358 человек и 68 единиц спасательной техники. После окончания работ в МЧС сообщили о 13 погибших и 14 пострадавших в результате трагедии.

10 февраля суд арестовал сотрудницу компании «Межрегионгаз Сервис» Ирину Урбах, обвиняемую в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, 45-летнюю жительницу Омской области обвиняют по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц».

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