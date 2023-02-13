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Марочко сообщил об увеличении группировки ВСУ на Купянском направлении

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Марочко сообщил об увеличении группировки ВСУ на Купянском направлении
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия наращивает группировку на Купянском направлении в Донбассе. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— На Купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику, — рассказал он.

Со ссылкой на источники Марочко добавил, что ВСУ перебрасывают силы в районы населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое, чтобы противостоять напору российской армии. При этом регулярно прибывают как неподготовленные мобилизованные солдаты, так и войска с поставленной Западом вооружением, передает РИА Новости.

До этого российская армия ликвидировала цеха украинского предприятия авиапромышленности, в которых проходила модернизация беспилотников. Уточняется, что возле населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике российские войска ударили по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Также российская система ПВО сбила в районе Херсона самолет Су-25 ВСУ. Кроме того, уничтожено три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

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