Депутат Госдумы Федоров предложил ввести налоговый вычет для работающих студентов

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России рассмотрят вопрос о введении налоговой льготы для граждан, совмещающих очное обучение с работой. С таким предложением обратился депутат Госдумы Евгений Федоров к главе Минтруда Антону Котякову.

По словам парламентария, совмещение учебы очного формата с работой представляет собой повышенную нагрузку даже для молодых людей.

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения налогового вычета — уменьшения на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с заработной платы в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с очным обучением в высшем либо среднем специальном учебном заведении, — цитирует сообщение RT.

До этого стало известно, что Минобрнауки начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности в вузах. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, подобная мера для высших учебных заведений является «достаточно революционной». На сегодняшний день русский язык обязателен для поступления на все направления.