Сенатор Джабаров предположил, какое «великое событие» может произойти 23 февраля

Фото: Пресс-служба Совфеда

«Великим событием» для России 23 и 24 февраля может стать капитуляция киевского режима. Такое предположение в понедельник, 13 февраля, сделал первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

— Может быть, капитуляция от Украины, — высказался он.

К подобным заявлениям необходимо относиться спокойно и «делать свое дело» дальше, цитирует Джабарова РИА Новости.

Таким образом сенатор прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Тот заявил, что 23 и 24 февраля произойдут «великие события», которые «Россия запомнит».

В начале января посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что украинское руководство планирует организовать и провести «мирный саммит» 24 февраля на базе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. По его словам, участие России в данном мероприятии было бы «неестественным».

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива киевского режима о проведении «мирного саммита» на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона.