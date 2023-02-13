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Синоптик Шувалов рассказал, как будет меняться погода в Петербурге за неделю

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Шувалов рассказал, как будет меняться погода в Петербурге за неделю
Фото: Unsplash

Неделя с 13 по 19 февраля Санкт-Петербург будет наполнен солнцем и оттепелями. При этом не исключены погодные виражи, которые сильнее всего почувствуют метеозависимые горожане. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

По словам метеоролога, понедельник, 13 февраля, принесет в город ветреную, но теплую погоду. Осадков не ожидается до четверга.

Затем характер погоды поменяется. К городу на Неве приблизится очередной циклон, давление упадет почти на 20 мм ртутного столба, ожидаются осадки в виде снега.

На фоне перепадов атмосферного давления температура воздуха будет меняться незначительно. В понедельник и вторник столбики термометров покажут плюс 1–3 градуса, в среду и четверг опустятся до минус 1–2, передает издание «Невские новости».

Ранее Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. 13 февраля в городе на Неве порывы ветра будут достигать 15 м/с, на дорогах по-прежнему сохранится гололедица, передает Nation news.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, какая погода ожидается в Центральной России предстоящей весной.

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