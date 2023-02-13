Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Китае назвали США крупнейшей шпионской державой

Араз Салехов
В мире
В Китае назвали США крупнейшей шпионской державой
Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей шпионской державой. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью, — отметил он.

При этом Агентство национальной безопасности США занимается просмотром текстовых сообщений и прослушиванием телефонных звонков, в том числе высокопоставленных лиц Германии, Франции, Норвегии, Швеции, Нидерландов и других европейских стран, цитирует его ТАСС.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В Пентагоне заявили об обнаружении китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс сказал, что конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также может ли начаться активный конфликт между странами.

США Китай Внешняя политика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте