В Китае назвали США крупнейшей шпионской державой

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Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей шпионской державой. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью, — отметил он.

При этом Агентство национальной безопасности США занимается просмотром текстовых сообщений и прослушиванием телефонных звонков, в том числе высокопоставленных лиц Германии, Франции, Норвегии, Швеции, Нидерландов и других европейских стран, цитирует его ТАСС.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В Пентагоне заявили об обнаружении китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс сказал, что конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также может ли начаться активный конфликт между странами.