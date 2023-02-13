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Школьник, напавший в Казахстане на детей с топором, изображал дровосека

Степан Жирнов
Происшествия
Школьник, напавший в Казахстане на детей с топором, изображал дровосека
Фото: Unsplash

Подросток, напавший на детей в школе в Казахстане, состоит на психиатрическом учете. Об этом сообщили местные СМИ в понедельник, 13 февраля.

По неподтвержденной информации, с сентября по ноябрь юноша находился в стационаре, но после этого его выпустили учиться в общеобразовательную школу.

В этот раз он так же, как и другие школьники, пришел в учебное заведение в 7:45, но принес с собой в рюкзаке нож, топор и маску. На входе в школу в Петропавловске детей не обыскивают, поэтому юноша свободно прошел с оружием в здание, зашел в туалет, надел маску и напал на учащихся.

Как сообщил «МК», первым под руку злоумышленнику попался девятиклассник, который закрылся от нападавшего рукой. Вместе со сверстницей, получившей более серьезную травму, юношу госпитализировали. Еще один десятиклассник получил легкие травмы и от помощи врачей отказался.

По данным местных СМИ, напавший подросток выполнял задание из интернет-игры — ему нужно было «срубить четыре дерева».

Состояние всех пациентов сейчас стабильное. Подростка задержали, с ним работают правоохранительные органы.

Эксперт рассказал, что детская преступность — нечастое явление. Он сообщил, что может послужить причиной для проявления подростком агрессии.

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