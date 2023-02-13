Психолог Сулим пояснила, можно ли намеренно изменить свои воспоминания

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Свои воспоминания полностью изменить нельзя, но можно добавить к ним новые детали. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

Психолог отметила, что важно понимать, для чего человеку требуется изменить сцены из жизни, которые хранятся в памяти. Если что-то хочется забыть, то, вероятнее всего, это негативные моменты жизни.

По словам Сулим, часто в практике у нее были случаи, когда человек сообщает, что не помнит своего детства. Но затем во время сессий выясняется, что человек в детстве испытывал множество негативных эмоций, поэтому его мозг заблокировал эти воспоминания, передает РИАМО.

Справиться со своими воспоминаниями, по словам кандидата психологических наук, может помочь их переживание вновь. Для этого существуют специальные техники.

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