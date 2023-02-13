Москвичам предсказали резкое похолодание в середине недели

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Столбики термометров в Москве опустятся до минус десяти градусов, по области — до минус 15 градусов в середине недели. В выходные возможно повышение температуры, но оно будет не слишком заметным. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик сообщил, что День всех влюбленных москвичи встретят с оттепелью. А на Сретенье, 15 февраля, начнется поворот на холод, зима на некоторое время возьмет верх. Ожидается усиление ветра, в среду столбики термометров опустятся до отметки минус 1–6 градусов, в четверг и пятницу — до отметки минус 10–15 градусов, передает «360».

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков сообщил, что погода в центральной части России на этой неделе будет переменчивой. В начале недели погода будет облачной с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. А начиная со среды осадки прекратятся, но ожидается похолодание, передает МИР 24.

К концу недели значительно похолодает по сравнению с первой ее половиной. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали метеоролог Александр Голубев и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.