Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Песков ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На данном этапе нет данных о вероятности второй волны частичной мобилизации в России. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, нет данных, — цитирует его РБК.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление посольства США — американские власти дали повторную рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию в связи с военной операцией на Украине. В качестве других причин отмечается «потенциальное преследование» американцев с целью дальнейшего задержания.

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Вечерней Москве», что своим заявлением о риске мобилизации в России посольство США в Москве хочет посеять страх и панику среди россиян. По его словам, информация о подготовке в России новой волны мобилизации «не соответствует действительности и истинному положению дел», а также является «провокационной».

После начала СВО американское посольство в Москве не раз призывало своих граждан покинуть Россию. Ранее такое обращение было опубликовано в конце сентября прошлого года после начала частичной мобилизации.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте