Песков ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На данном этапе нет данных о вероятности второй волны частичной мобилизации в России. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, нет данных, — цитирует его РБК.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление посольства США — американские власти дали повторную рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию в связи с военной операцией на Украине. В качестве других причин отмечается «потенциальное преследование» американцев с целью дальнейшего задержания.

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Вечерней Москве», что своим заявлением о риске мобилизации в России посольство США в Москве хочет посеять страх и панику среди россиян. По его словам, информация о подготовке в России новой волны мобилизации «не соответствует действительности и истинному положению дел», а также является «провокационной».

После начала СВО американское посольство в Москве не раз призывало своих граждан покинуть Россию. Ранее такое обращение было опубликовано в конце сентября прошлого года после начала частичной мобилизации.