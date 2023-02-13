Появилось видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком

Фото: Минобороны РФ

Бойцы 1-й Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком. Видео опубликовало РИА Новости.

Как уточняется, разведка Вооруженных сил России выяснила расположение техники украинских военных и после первого залпа из установки «Град» поразила цель. На кадрах видно, что после попадания ангар загорелся.

До этого российская армия ликвидировала цеха украинского предприятия авиапромышленности, в которых проходила модернизация беспилотников. Возле населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике российские войска ударили по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Накануне российские войска уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США на Южно-Донецком направлении. Также Вооруженные силы России в районе Угледара ликвидировали два склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины. Ликвидированные системы обеспечивали работу украинского транспорта и предприятий оборонно-промышленного комплекса.