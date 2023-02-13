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Приметы и советы

Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне
Фото: shutterstock

15 февраля православные христиане празднуют день встречи 40-дневного младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной, иначе праздник называется Сретение Господне.

В этот день под нельзя грустить, печалиться, плакать, страдать и жаловаться на свою судьбу, это может привлечь большие несчастья. Также лучше не отправляться в дальний путь, вышивать, вязать рукодельничать, убираться и выносить мусор из дома. Работать в саду, на огороде, рубить деревья и ломать сучья 15 февраля тоже не стоит.

Приметы погоды:

Если в Сретение тепло и солнечно, то весна наступит рано и будет теплой.

Если утром пошел снег, то в этом году стоит ждать хорошего урожая.

Тихая и солнечная погода — к хорошему урожаю льна.

Капель в Сретение — к урожаю пшеницы, ветрено — к урожаю фруктов.

Именины отмечает Василий.

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