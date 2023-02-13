«Яндекс» раскрыл причину сбоя своих сервисов 6 февраля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сервисы «Яндекса» были недоступны 6 февраля из-за сбоя в работе сетевого оборудования. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила пресс-служба компании.

— «Яндекс» завершил анализ инцидента. Установлено, что главной причиной недоступности сервисов стал каскадный сбой в работе сетевого оборудования, спровоцированный выходом из строя одного из сетевых устройств — граничного маршрутизатора, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инженеры компании воспроизвели сбой в лабораторных условиях и выявили процесс, оказавший ключевое влияние на сбой сервисов. «Яндекс» принял меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем, говорится на сайте компании.

6 февраля произошел кратковременный сбой в «Яндексе». Он наблюдался в работе практически всех сервисов компании, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

Как рассказал «Вечерней Москве» эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец, сбой в работе любых сервисов случается эпизодически. Бывает так, что у некоторых пользователей не работает одно приложение, при этом у других наблюдаются сбои в работе всех сервисов.