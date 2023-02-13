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«Выл на всю палату»: медсестра рассказала об эмоциональном состоянии Костомарова после ампутации

Араз Салехов
Общество
«Выл на всю палату»: медсестра рассказала об эмоциональном состоянии Костомарова после ампутации
Фото: YouTube / Кубань 24

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова случилась настоящая истерика после ампутации конечностей. Об этом рассказала медсестра клиники на условиях анонимности.

— Настоящая истерика. Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату, — поделилась она.

Фигуристу, считает она, на данном этапе необходима медицинская помощь, а также забота близких и отсутствие лишнего внимания.

Накануне двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев заявил, что Костомаров все чаще приходит в сознание, а врачи начали заниматься с ним лечебной физкультурой.

До этого ряд СМИ сообщил, что после ампутации стоп из-за сепсиса состояние Костомарова остается тяжелым. Он находится в сознании, но стало известно, что у фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей.

Врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя информацию об ухудшении состояния Костомарова, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что развитие сепсиса на верхних конечностях — это процесс, при котором прекращается жизнедеятельность тканей, клеток и внутренних органов. И восстановить работу этих частей тела крайне тяжело.

Спорт Здоровье Роман Костомаров
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