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Кадыров: Армия Россия использует не весь свой потенциал на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров: Армия Россия использует не весь свой потенциал на Украине
Фото: Telegram/Kadyrov_95

Вооруженные Силы России используют свой потенциал в процессе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на Украине не на полную мощь. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 13 февраля.

— Если бы мы начали хотя бы (на — прим. «ВМ») 20 процентов, все эти города, которые есть, все места, где они дислоцируются, — никого не осталось бы, — сказал чеченский лидер в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кадыров добавил, что отсутствие перемен в текущей ситуации может привести к окончанию терпения у России. По его словам, украинскому народу нужно сделать свой выбор, так как дальнейшие обстрелы российских территорий приведут к ответным мерам.

Также глава Чечни заявил, что российская армия может дойти до Киева и забрать его. Для таких мер необходим соответствующий приказ президента России Владимира Путина, уточнил он.

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что может скрываться за подобными словами и не планируют ли Штаты затягивать боевые действия на многие десятилетия.

Украина Рамзан Кадыров Россия
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