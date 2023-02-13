В НАТО обсудят увеличение объемов поддержки Украины 14–15 февраля

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Во время встречи в Брюсселе, которая пройдет 14–15 февраля, министры обороны стран Североатлантического альянса (НАТО) обсудят увеличение и ускорение поддержки Украины. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы обсудим поддержку Украины и увеличение этой поддержки, — сказал он.

По словам Столтенберга, в настоящее время членам альянса необходимо обсудить и решить вопросы ускорения предоставления военной помощи ВСУ, передает РИА Новости.

До этого агентство Reuters сообщило, что НАТО собирается попросить членов альянса нарастить запасы вооружения, которые истощились из-за событий на Украине. По информации издания, наращивать оборонное производство стало сложнее из-за дефицита полупроводников.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками нового вооружения изменится характер грядущего наступления российской армии.

Полковник в отставке, кандидат военных наук, военный эксперт Виктор Литвиненко отметил, что дополнительная военная помощь со стороны может оказаться хорошей поддержкой, но не в случае с Украиной.