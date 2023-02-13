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Болтон назвал Путина жестким профессионалом

Никита Худяков
В мире
Болтон назвал Путина жестким профессионалом
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Frontline PBS.

— Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала, — сказал он.

По его мнению, Россия играет немаловажную роль в мире, поэтому Путин хотел всем показать эту уверенность. Кроме того, Болтон заявил, что не заметил никаких изменений в поведении российского лидера с момента их первой встречи в 2001 году и до последней в 2019-м.

До этого американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Путин побеждает Запад. Он также считает российского лидера «очень яркой личностью».

По словам бывшего разведчика, ни у одного главы какого-либо западного государства нет таких «управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина». Он напомнил, что в ходе своего правления российский лидер превратил страну в мощную сверхдержаву.

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