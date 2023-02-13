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В ДНР раскрыли ключ к освобождению Артемовска

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ДНР раскрыли ключ к освобождению Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР) станет ключом к дальнейшему наступлению на Артемовск. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в понедельник, 13 февраля.

— Красная Гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску, и, соответственно, это ключ к дальнейшему наступлению и овладению городом, — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению чиновника, освобождение населенного пункта позволит обеспечить артиллерийский контроль дороги Часов Яр — Артемовск. Украинские войска используют эту трассу для перевозки подкреплений и нового оружия: если она будет находиться под контролем России, то снабжение ВСУ остановится, резюмировал Гагин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы компании установили контроль над населенным пунктом Красная Гора в ДНР. Кроме того, он опроверг заявления, согласно которым российские военные взяли город Угледар.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что ВСУ не смогут начать активное наступление, так как их силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.

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