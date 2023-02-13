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Психолог Фомин оценил шансы Костомарова прийти в себя после ампутации

Александр Афонин
Общество
Психолог Фомин оценил шансы Костомарова прийти в себя после ампутации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фигурист Роман Костомаров сможет адаптироваться после ампутации конечностей, однако для этого ему нужно переключить свое внимание на другую деятельность. Об этом заявил спортивный психолог и врач-психотерапевт Евгений Фомин.

— Им (спортсменам — прим. «ВМ») сложно адаптироваться, потому что это буквально психологическая перестройка, где он начинает задавать вопросы: «А кто я теперь?». Как правило, это в негативизме, что «я теперь никто, я из себя ничего не представляю, я никому не нежен». Такое самообвинение приводит часто к депрессивно-тревожным эпизодам, — сказал он.

По словам специалиста, психика обычного человека и спортсмена сильно отличаются. Легче всего сильные перемены в теле могут перенести как раз простые люди: это связано с тем, что у них нет такой привязки к физической активности.

Случай же Костомарова, пояснил психолог, более сложный: ампутация ног и пальцев может оказать на него сильное влияние. Чтобы спортсмен легче перенес такое событие, ему нужна поддержка близких и смена обстановки, а также возможность прийти в себя, передает Пятый канал.

До этого медсестра клиники, где проходит лечение Костомаров, рассказала, что у олимпийского чемпиона случилась настоящая истерика после ампутации конечностей. Фигуристу, считает она, на данном этапе необходима медицинская помощь и забота близких.

Здоровье Психология Роман Костомаров
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