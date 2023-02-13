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Приметы и советы

В Иране заявили о готовности ввести безвизовый режим с Россией

Александр Афонин
В мире
В Иране заявили о готовности ввести безвизовый режим с Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Иранское правительство готово ввести безвизовый режим с Россией, если та выскажет аналогичную точку зрения. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

— Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме. С точки зрения Исламской Республики Иран, я в качестве представителя Ирана могу сказать, что такая полная готовность с нашей стороны есть, — цитирует дипломата РБК.

11 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. В процессе диалога лидеры обсудили вопросы российско-иранских отношений с акцентом на дальнейшее наращивание объемов сотрудничества.

Россия и Иран продолжают выстраивать отношения в рамках переориентации российской политики на Ближний Восток. «Вечерняя Москва» обсудила с политологами перспективы сотрудничества между странами и выяснила, почему для РФ выгоден этот союз.

Как рассказал руководитель Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев, на укрепление отношений России и Ирана повлияли санкции.

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