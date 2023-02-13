Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ханна и Пашу раскрыли пол второго ребенка

Александр Афонин
Общество
Ханна и Пашу раскрыли пол второго ребенка
Фото: t.me/Pashu_aboutbusiness

Певица Анна Иванова, более известная под псевдонимом Ханна, и генеральный директор Black Star Павел Курьянов раскрыли пол своего второго ребенка. В своем личном блоге они сообщили, что у них родилась девочка.

— Теперь у нас две дочки, — поделились знаменитости.

При этом имя ребенка пара не стала называть полностью. Для поклонников они сказали только одну букву — «К». Вероятно, супруги хотят уберечь новорожденную от посторонних глаз, как это было с первой дочерью Адрианой, передает StarHit.

До этого телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в социальных сетях пожаловалась на свое состояние после рождения дочери. Кроме того, певица поблагодарила всех за внимание и рассказала, что новорожденная дочка чувствует себя хорошо.

Звезда недавно во второй раз стала мамой, певица родила дочку. Друзья, коллеги и подписчики телеведущей поспешили поздравить ее с радостным событием: среди них была телеведущая Ксения Бородина, назвавшая дочку Орловой настоящей красавицей.

Знаменитости Дети Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте