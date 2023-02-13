Ханна и Пашу раскрыли пол второго ребенка

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Певица Анна Иванова, более известная под псевдонимом Ханна, и генеральный директор Black Star Павел Курьянов раскрыли пол своего второго ребенка. В своем личном блоге они сообщили, что у них родилась девочка.

— Теперь у нас две дочки, — поделились знаменитости.

При этом имя ребенка пара не стала называть полностью. Для поклонников они сказали только одну букву — «К». Вероятно, супруги хотят уберечь новорожденную от посторонних глаз, как это было с первой дочерью Адрианой, передает StarHit.

До этого телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в социальных сетях пожаловалась на свое состояние после рождения дочери. Кроме того, певица поблагодарила всех за внимание и рассказала, что новорожденная дочка чувствует себя хорошо.

Звезда недавно во второй раз стала мамой, певица родила дочку. Друзья, коллеги и подписчики телеведущей поспешили поздравить ее с радостным событием: среди них была телеведущая Ксения Бородина, назвавшая дочку Орловой настоящей красавицей.