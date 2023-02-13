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Роскосмос отложил запуск корабля «Союз МС-23» до первой декады марта

Александр Афонин
Общество
Роскосмос отложил запуск корабля «Союз МС-23» до первой декады марта
Фото: Роскосмос

В связи с утечкой теплоносителя из системы терморегулирования в корабле «Прогресс МС-21» запуск «Союза МС-23» отложили до первой декады марта. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

— Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки (корабля «Прогресс МС-21» — прим. «ВМ»), запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта, — сказал он.

В Telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос» уточнили, что на текущий момент комиссия анализирует ситуацию с «Прогрессом МС-21». После определения причины утечки специалисты смогут осуществить запуск «Союза МС-23», который вернет космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио на Землю.

Утечка теплоносителя на «Прогрессе МС-21» произошла 11 февраля. По словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, сейчас главной задачей корпорации является проведение анализа произошедшего инцидента.

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