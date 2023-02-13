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Приметы и советы

Страны НАТО планируют создать виртуальную сеть спутников для обмена данными

Александр Афонин
В мире
Страны НАТО планируют создать виртуальную сеть спутников для обмена данными
Фото: Роскосмос

Главы министерств обороны стран НАТО в процессе заседания в Брюсселе 14–15 февраля планируют согласовать вопрос создания виртуальной сети космических спутников. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 13 февраля.

— Я ожидаю, что страны согласуют создание новой виртуальной сети национальных и коммерческих спутников, что должно способствовать развитию разведки и наблюдения, поддержать миссии и операции НАТО, — сказал он.

По словам генсека, такое решение поможет членам альянса эффективнее производить обмен разведывательными данными, а также позволит улучшить взаимодействие и навигацию. Однако, как отметил Столтенберг, для реализации плана необходимо увеличить инвестиции в оборону, передает РИА Новости.

Помимо этого, во время встречи в Брюсселе главы минобороны стран Североатлантического альянса обсудят увеличение и ускорение предоставления военной помощи Украине. По словам Столтенберга, этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки.

До этого агентство Reuters сообщило, что НАТО планирует попросить членов альянса нарастить запасы вооружения. По информации издания, наращивать оборонное производство стало сложнее из-за дефицита полупроводников.

Йенс Столтенберг НАТО Спутники
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