Qiwi внесли в реестр организаторов распространения информации

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Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сайт электронной платежной системы Qiwi. Об этом свидетельствует реестр ведомства в понедельник, 13 февраля.

Согласно данным, указанным в реестре, Роскомнадзор зарегистрировал Qiwi в качестве ОРИ 9 февраля 2023 года.

Согласно законодательству России, ОРИ обязан хранить на территории страны данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года.

В России начала работать система автопоиска запрещенного контента «Окулус». С ее помощью Роскомнадзор сможет анализировать более 200 тысяч изображений в сутки.

Подробнее о работе новой системы, а также о том, какой контент считается запрещенным и что грозит за его публикацию, — в материале «Вечерней Москвы».