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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые особо опасные боеприпасы, которые оставляют шарообразные элементы одинакового размера. Об этом рассказал командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России в понедельник, 13 февраля.

— Они на большой скорости проникают... начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект, — сказал он.

По словам специалиста, военнослужащие, которые пострадали от таких боеприпасов, являются одними из самых тяжелых пациентов. Предположительно, снаряды могли быть поставлены из стран Запада, передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как поставки нового оружия для Украины изменят характер грядущего наступления российской армии. Специалисты полагают, что глобальных изменений ожидать от этого не стоит, так как размер помощи крайне мал.