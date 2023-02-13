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В США раскрыли судьбу 30 тысяч воюющих за Украину наемников

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США раскрыли судьбу 30 тысяч воюющих за Украину наемников
Фото: gur.gov.ua

Российская армия уничтожит 30 тысяч иностранных наемников, которые принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в понедельник, 13 февраля.

— Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий… 30 тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях, — сказал он на своем YouTube-канале.

До этого ветеран ВС США, писатель Ноктис Дрейвен заявил, что наемники из Соединенных Штатов Америки, находящиеся на Украине, сражаются не на той стороне. Также военный призвал американцев прекратить «вести новые бессмысленные войны».

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

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