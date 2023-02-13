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Президент Украины Владимир Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление страны. Такое мнение высказал в понедельник, 13 февраля, бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе.

— Все опять будут делать американцы, а мы останемся с носом — как это уже было на Балканах, то есть в Боснии и других странах региона, — заявил он.

По словам Жюйе, Зеленский дал поручение, согласно которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получает права на послевоенное восстановление Украины.

Париж уже выделил около 7,5 миллиарда евро на помощь Киеву, напомнил разведчик. Однако теперь получается, что французское правительство потратило деньги зря, передает Boulevard Voltaire.

Второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму в 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Отмечается, что замороженная сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями Швейцарии, — 7,5 миллиарда франков.