Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мы останемся с носом»: французский разведчик возмутился из-за решения Зеленского

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мы останемся с носом»: французский разведчик возмутился из-за решения Зеленского
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление страны. Такое мнение высказал в понедельник, 13 февраля, бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе.

— Все опять будут делать американцы, а мы останемся с носом — как это уже было на Балканах, то есть в Боснии и других странах региона, — заявил он.

По словам Жюйе, Зеленский дал поручение, согласно которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получает права на послевоенное восстановление Украины.

Париж уже выделил около 7,5 миллиарда евро на помощь Киеву, напомнил разведчик. Однако теперь получается, что французское правительство потратило деньги зря, передает Boulevard Voltaire.

Второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму в 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Отмечается, что замороженная сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями Швейцарии, — 7,5 миллиарда франков.

Украина Франция Владимир Зеленский США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте