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Народный календарь. Что может навлечь беду на Починки 16 февраля

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Что может навлечь беду на Починки 16 февраля
Фото: Unsplash

Христиане 16 февраля чтят память Семена Богоприимца и Анны Пророчицы. В народе эту дату прозвали Починками, или Хранителем младенцев.

Название «Починки» или «рассчитай починки» связано с тем, что в народе было принято именно в этот день осматривать, ремонтировать и подготавливать к весне полевой инвентарь: телеги, конскую сбрую и упряжки.

Наши предки считали, что в эту дату ни в коем случае нельзя брать деньги в долг или надевать вещи черного цвета — это может навлечь на человека большие неприятности.

Приметы погоды:

Лес шумит — к оттепели или снегу, трещит — к затяжным морозам.

Много снега — к дождливому лету.

Воробьи громко чирикают — скоро наступит весна.

Именины отмечают: Владимир, Адриан, Анна, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен.

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