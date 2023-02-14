Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на улице Декабристов

Фото: Прокуратура Москвы

Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания на территории автосервиса, расположенного в районе Отрадное на севере Москвы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, в нежилом здании ну улице Декабристов произошло возгорание, в ходе которого частично обрушилась кровля.

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Как сообщается на канале столичной прокуратуры в Telegram, на месте происшествия работу органов правопорядка и спасательных служб координирует исполняющий обязанности Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов.

До этого появилась информация, что площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров, из здания удалось спасти троих пострадавших, они были переданы сотрудникам скорой помощи, работающим на месте инцидента.