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Приметы и советы

Бразилия не призывает своих граждан покидать Россию

Егор Провоторов
В мире
Бразилия не призывает своих граждан покидать Россию
Фото: Pixabay

Бразилия не давала рекомендации своим гражданам покинуть территорию Российской Федерации вопреки распространявшейся накануне в социальных сетях и отдельных интернет-ресурсах такой информации. Об этом сообщили в понедельник, 13 февраля, в МИД латиноамериканского государства.

По данным внешнеполитического ведомства Бразилии, информация о том, что посольство страны в Москве рекомендовало своим согражданам покинуть Россию, не соответствует действительности.

В МИД республики в комментарии ТАСС также уточнили, что официальная информация подобного характера может появиться только на консульском портале министерства, в сообщениях для печати, а также на интернет-страницах зарубежных дипмиссий Бразилии и в их аккаунтах в различных социальных сетях.

До этого министерство иностранных дел Канады рекомендовало согражданам как можно скорее покинуть пределы Белоруссии и избегать поездок в республику. Как утверждает внешнеполитическое ведомство, находясь в этой стране, канадцы могут столкнуться с «произвольным применением местных законов». В связи с этим им рекомендуется покинуть пределы страны «коммерческим путем».

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